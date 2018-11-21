MÜSİAD EXPO değerli bir anahtar

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Türkiye’nin en güzide kurumlarından biri olan MÜSİAD’daki insanlarla tanışmak, görüşmek, fikir teatisinde bulunmak ve ticaret yapmanın büyük bir sinerji oluşturduğunu belirterek, MÜSİAD EXPO’yu çok önemsediklerini kaydetti. "MÜSİAD, bu fuarla bizlerin eline pek çok kapıyı aralayan değerli bir anahtar vermiş oluyor" diyen Asmalı, "MÜSİAD EXPO sayesinde bizler de tanışma fırsatı bulduğumuz dostlarımızla işlerimizi geliştirmek noktasında birtakım çalışmalara imza attık ve bunun işlerimize çok büyük katkısı oldu’’ değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda AK YAPI Yönetim Kurulu Başkanı da olan Mahmut Asmalı, 20 yıllık iş tecrübesi ile Türkiye’nin geleceğe dönük açılımlarını Yeni Akit’e değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile atılan en önemli adımlardan birisinin de devletin bürokrasideki hantallığını ber taraf etmek olduğunu vurgulayan Asmalı, "AK Parti, 16 yıllık iktidarında böyle bir kanaate varmış olacak ki, önemli bir sürece girildi. Amaç, bürokrasideki çarkı hızlandırmaktır" diye konuştu.

Reel sektörde performansa dayalı değerlendirmenin öncelikli geldiğini söyleyen Asmalı şu tespitlerde bulundu:

Bu farkın bir şekilde kapatılması için adımların hızla atılması gerekiyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vatandaşın derdini yanlış yere bildirmesi durumunda bile söz konusu sıkıntının aşılması için gerekli yere iletilmesi mecburiyeti getirildi. Yani topu taca atmadan vatandaşın işinin çözülmesi gerekliliği ortaya konulmuş durumda. Yani Ankara vatandaşın derdini çözmekle mükelleftir. Bu, oldukça sevindirici bir gelişmedir. Bana göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en önemli argümanı da budur. Parlamentoda, bürokraside hatta iş dünyasında yavaş işleyen çarkları dünyadaki hızlı gelişmeye bağlı olarak yapılan her düzenleme bu ülkeyi şüphesiz bir adım daha ileriye götürür. Böyle bir düzenlemeye iş dünyası ne kadar hazırlıklı. İşte bu noktada, ben çok emin değilim.

Eylem planını kararlılığın göstergesidir

100 günlük eylem planının açıklanıp hayata geçirilmesinin Kabine’nin kararlılığının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Asmalı, "Seçimden sonra tebrik faslının çok uzun sürmemesi ve hemen planların açıklanıp icraata girişilmesi eylem boyutlu önemsenecek bir gelişmedir. Sonuçta, nerede bir aksama varsa hızlı bir şekilde aksiyon alınması bu milletin hayrına olmaktadır" dedi.

2019 dengeleme yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konulara hakim bir şekilde icaatlar gerçekleştirdiğini dile getiren Mahmut Asmalı, "Bakan Bey, Yeni Ekonomi Programını (YEP) açıklamadan iki gün önce tüm MÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etmişti. Bizlere, çok geniş bir manada görüşlerden istifade ettiğini dile getirdi. YEP’te yer alan orta vadeli planları son derece olumlu buluyorum. Enflasyon ve büyümeyle ilgili tahminler piyasa şartları ile örtüşüyor. Büyümede yüzde 7’lerden yüzde 2.3’lere gerileme sürecinde tasarruf tedbirlerinin de devreye girmesi ile gelecek yıl ciddi bir kemer sıkma ve ardından toparlanma dönemine girileceğini düşünüyorum. Bu milletimizin ve ekonomi dünyasının hayrına olacak bir süreçtir. Sonuç alınacağı yönündeki umudumu da muhafaza ediyorum. Bana göre dip seviyesini gördük, şimdi toparlama ve ardından yükseliş dönemine doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki sene için çok karamsar değilim, hiçbir şey yapmadan hemen her şey düzelecek diye iyimser de değilim. 2019 dengeleme, 2020 ise meyvelerin alınmaya başlandığı yıllar olarak kayıtlara geçecektir. Tabi ki, şimdi kalkıp da hiçbir kimse ‘Dolar /TL kurunda gerileme var, faizlerde de gevşeme oluyor, gelin eskisi gibi plansız, programsız bir işe girelim’ düşüncesinde olmaması lazım’’ değerlendirmesinde bulundu.

“TEM 34 ile 6 noktadayız”

Sanayici ve girişimcilerin ihtiyacı olan depo ve imalathane kurgusunun hayat bulduğu TEM 34 projelerimiz ile İstanbul’un farklı lokasyonlarında konumlandıklarını anlatan Mahmut Asmalı,’’ İmalat aşamasından taşımaya kadar olan her safhayı düşünerek yaptığım projelerimiz ilgi gördü. Bugüne kadar 6 noktada geliştirme yaptık. Bunlar arasında Esenyurt, İkitelli ve Basın Ekspres öne çıkıyor. Son aylarda ise Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımlı modelle ilerlediğimiz Avcılar sınırları içindeki Tahtakale Mahallesinin Ispartakule ucunda yeni bir TEM 34 için kolları sıvadık ve inşaatına başladık. Toplamda 500 bin metrekarelik bir alan üretmiş olacağız. Hedefimiz üç yıl içerisinde bunu 1 milyon metrekareye çıkarmaktır. Konut projesi için de yeni sürprizlerimiz olacak’’ dedi.

“Fuara güçlü hazırlandık”

17. MÜSİAD EXPO fuarına güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Asmalı. "Fuarın lokomotif sektörü inşaat olacak. Bunun için ayrı hollerde planlama yaptık. Avrupa’dan

ve diğer bölgelerden büyük ölçüde talep geldi. Finansa ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, birçok dinamiği barındıracak bu fuarı, öncelikle gayrimenkul üzerinden ülkemize fonları çekmenin bir fırsatı olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.