MÜSİAD Ankara'dan TCMB Başkanı Uysal'a ziyaret

ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sorunların ekonomik görünüm üzerindeki etkileriyle, bunlara karşı Hükümet ve TCMB tarafından alınan önlemler ve etkileri ele alındı.

Acar, açıklanan kredi, hibe ve ertelemelerin ekonominin çarklarının dönmesine yardımcı olduğuna ve desteklerle ihracatın artmasının sağlandığına dikkati çekerken reel sektörün bu süreçte karşılaştığı sorunlar ve riskler hakkında görüşlerini paylaştı.

TCMB Başkanı Uysal ise salgın sürecinde Merkez Bankasının attığı adımlarla uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların, küresel salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına sağladığı katkı hakkında bilgi verdi. Uysal, ayrıca normalleşme sürecinde TCMB'nin likidite adımları ve sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapmasının beklendiğine değindi.