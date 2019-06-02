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Musfafa Destici'den sert sözler: Hepsi idam edilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İdamı geri getirip Apo başta olmak üzere hepsi idam edilmeli ve topyekun mücadeleyle teröristler yok edilmelidir" ifadelerini kullandı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:42
Musfafa Destici'den sert sözler: Hepsi idam edilmeli

Dün şehit düşen askerlere ilişkin açıklamada bulunan Genel Başkanı Mustafa Destici, "İdamı geri getirip Apo başta olmak üzere hepsi idam edilmeli ve topyekun mücadeleyle teröristler yok edilmelidir." ifadelerini kullandı.

5 asker şehit olmuştu

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ise 2 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Yaralı askerlere acil şifalar ve millete başsağlığı dileyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde şehitlerimizin fazlalığı şunu göstermiştir ki terörist başının avukatları ve ailesinden birileriyle görüştürülmesi çare değildir. Yapılması gereken, idamı geri getirip Apo başta olmak üzere hepsi idam edilmeli ve topyekun mücadeleyle teröristler yok edilmelidir. PKK'lı siyasi bölücülerle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği, 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel ile 23 Haziran İstanbul seçimlerinde iş birliği yapanların, bu kadar şehidimize rağmen hala iş birliğine devam ederlerse şehitlerimizin vebaline de ortak olacaklardır."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:42
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. PKK
  4. Mustafa Destici

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