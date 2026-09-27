Musevi İşadamı Kasadolu: Erdoğan'ın yanındayız

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Kendisini “Türk toplumunun bir üyesi ve Musevi dinine mensup bir vatandaş” olarak tanımlayan Kasadolu, Akit aracılığıyla şu açıklamada bulundu:

SEÇİM DEĞİL DÜŞMANLIK

“Sayın Cumhurbaşkanımız insancıl bir davranış biçimi sergiliyor. Bu ülkede eşit vatandaşlar olarak yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza, hele ki Netanyahu tarafından ‘tiran’ şeklinde ifadeler kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Filistin konusunda Erdoğan’ın tutumunu destekliyoruz. Türkiye barıştan yana Yok içeride seçim var da onun için böyle konuşuyor deniliyor. Bunun seçimle ilgisi yok. Geçen yıl seçim mi vardı? Yoktu. Buna rağmen yine aynı şekilde konuşuyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza duruşu ve dik duruşu nedeniyle sürekli hakaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman âleminin meselelerine sahip çıkması, Filistinli çocukların yanında durması ve dik bir duruş sergilemesi onları rahatsız ediyor. Biz bu zamana kadar karşısında dik duran nadir ülkelerden biriyiz. Hatta tek ülkeyiz. Başka bir ülke varsa gösterin. Biz dik duruyoruz diye bazı çevreler yanımıza geliyor.

TÜRKİYE’DE HERKES EŞİT

“Bakan Katz, Türkiye’de ayrımcılık varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Yahudiler, Ermeniler, Kürtler ve Türkler bu ülkede eşit vatandaşlar olarak yaşamışlar. Kürt vatandaşlarımız Türkiye’nin her türlü kurumunda, parlamentoda ve devlet kademelerinde görev almaktadır. Olmayan bir ikilemi ortaya koyarak Türkiye’yi karıştırma ve kaosa sürükleme çabasına girişilmesini doğru bulmuyorum. Bunun, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etme girişimi olduğunu düşünüyorum. Esas konu, Türkiye’yi bölme çabasıdır. Ayrımcılık varmış izlenimi oluşturulmaya çalışılıyor.”