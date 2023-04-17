Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu bir demokrasi düşmanı

HABER MERKEZİ

İsrail’deki protestoları Akit gazetesine değerlendiren Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin keyfi uygulamalarına isyan etti. Kasadolu “Faşist Netanyahu ülkeyi adım adım ‘dikta rejimi’ne sürüklüyor. Dinci tabir edilen bir azınlığa verilen imtiyazlar halkın tepkisini çekiyor. Hindistan kast sistemi, rahipler sınıfı aynı bunlar! Zaten üzerimizde asalak gibi yaşıyorlardı. Şimdi kendilerine engel olabilecek yargıyı ele geçirme derdindeler. İsrail’de oluşturulmak istenen ‘kast Sistemi’nden halk çok rahatsız ve bu yüzden sokaklardalar” dedi.

İsrail'i tanımayanlar var

İsrail yönetiminde İsrail’i tanımayan tipler olduğunu da anlatan Kasadolu, “Dini bütün farklı, dine saygılı farklı, dinci farklı. Orada şuandaki koalisyon dincilerden teşekkül ediyor ve müthiş tavizler vermişler birbirlerine. Her türlü ayak oyunu, kanuna karşı hile var. Şimdi bir tanesi bakan oldu oradaki yüksek mahkeme; bu adam mahkûm oldu bakan olmaz diye karar aldı. Adamı çıkardılar bakanlıktan ama hop yeni bir kanun çıkarıyorlar, bakan olsun diye Koalisyonun diğer unsurları ondan da berbat! dini istismar eden mevcut yönetimin çıkardıkları özel kanunlarla İsrail’de dikta bir rejim amaçlıyorlar. Bu dinciler askere gitmez, bu dinciler vergi ödemez, bu dinciler yedek subaylık, askerlik de yapmaz, devletten maaş alır, demokrasi istemez. Bunları Amerikan Yahudileri fonlar” dedi.