Müsellim Boğazı'nda 149 kaçak göçmen kurtarıldı Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından,Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Bakanlığın Twitter hesabından, göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi tarafından, Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi. Sayılarının 149 olduğuna belirtilen düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılmasının sağlandığı vurgulandı.

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