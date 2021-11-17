  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Musa’nın Asası" siyonistin kafasını kırıyor
Dünya

"Musa’nın Asası" siyonistin kafasını kırıyor

"Musa’nın Asası (Moses Staff)" adlı hacker grubu, eli kanlı rejim İsrail’in önemli bilgilerini ele geçirdiklerini belirterek, çaldığı bazı hassas bilgileri de yayımladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:52:00 -
"Musa’nın Asası" siyonistin kafasını kırıyor

"Musa’nın Asası (Moses Staff)" adlı hacker grubu, eli kanlı rejim İsrail’in önemli bilgilerini ele geçirdiklerini belirterek, çaldığı bazı hassas bilgileri de yayımladıklarını duyurdu.

Geçenlerde korsan İsrail’in bazı hassas merkezlerine siber saldırı düzenleyen Musa’nın Asası hacker grubu yeni bir video yayımlayarak, Tel aviv elebaşılarını bir kez daha dehşete düşürdü.
Söz konusu hacker grubu, korsan İsrail’in hassas merkezlerine saldırıda işgal altındaki Filistin’in üç boyutlu görüntülerini ele geçirdiklerini açıkladı. Hacker grubunun yayımladığı videoda katil rejimin en hassas tesislerinin görüntüleri ve haritaları yer aldı. Bu görüntülerin ve haritaların İsrail’in siber altyapısı hacklendikten sonra ele geçirildiği ve Tel Aviv’in siber güvenliği için büyük bir yenildiği sayıldığı ifade edildi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?
Ekonomi

Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?

Engelli hibe desteği şartları neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine ba..
Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap
Siyaset

Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

"Kütahya Havalimanı zarar ediyor" deyip algı oluşturmaya çalışan ancak diğer havalimanları hakkında ağzını açamayanlara seslenen Yeni Akit G..
Bugüne kadarki en tehlikeli hamle! Esed'den Sünni Müslüman kararı
Dünya

Bugüne kadarki en tehlikeli hamle! Esed'den Sünni Müslüman kararı

Suriye'de 137 yıldır ülkedeki dini otorite sayılan ve çoğunluğu Sünni Müslümanlardan oluşan Başmüftülük, Esed rejiminin kararnamesiyle kaldı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay