"Musa’nın Asası" siyonistin kafasını kırıyor

"Musa’nın Asası (Moses Staff)" adlı hacker grubu, eli kanlı rejim İsrail’in önemli bilgilerini ele geçirdiklerini belirterek, çaldığı bazı hassas bilgileri de yayımladıklarını duyurdu.

Geçenlerde korsan İsrail’in bazı hassas merkezlerine siber saldırı düzenleyen Musa’nın Asası hacker grubu yeni bir video yayımlayarak, Tel aviv elebaşılarını bir kez daha dehşete düşürdü.

Söz konusu hacker grubu, korsan İsrail’in hassas merkezlerine saldırıda işgal altındaki Filistin’in üç boyutlu görüntülerini ele geçirdiklerini açıkladı. Hacker grubunun yayımladığı videoda katil rejimin en hassas tesislerinin görüntüleri ve haritaları yer aldı. Bu görüntülerin ve haritaların İsrail’in siber altyapısı hacklendikten sonra ele geçirildiği ve Tel Aviv’in siber güvenliği için büyük bir yenildiği sayıldığı ifade edildi.