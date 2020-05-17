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Musababa köyünde ki asfaltlama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:51:21 -
Musababa köyünde ki asfaltlama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşpınar ve Altınpınar arasındaki bağlantı yolu olan Musababa köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Düzce’nin kuzey bölümünde yer alan Gümüşpınar, Altınpınar ve Musababa köylerinde bulunan yol sıkıntısı gideriliyor. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’da bölgede çalışma yapan ekipleri ziyaret etti. Gümüşpınar ve Altınpınar arasındaki bağlanto yolu ile Musababa köyü yollarında devam eden asfaltlama, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Dağlı, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi altı.

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