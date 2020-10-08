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Aktüel Musa Aydın'dan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret
Aktüel

Musa Aydın'dan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:57:39 -
Musa Aydın'dan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Batman ve Siirt'in ardından Diyarbakır'a giden Aydın, Vali Karaloğlu ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türk güreşini yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllardaki başarılarla büyük gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de bir belediye kulübü kurup güreş şubesini açmayı planlıyoruz. Böylelikle gençlerimizi özellikle ata sporumuz olan güreşe kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na teşekkür ederek milli takım eşofmanı hediye etti.

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