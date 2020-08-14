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Spor

Musa Aydın'dan Antalya'da kamp yapan milli güreşçilere ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:38:28 -
Musa Aydın'dan Antalya'da kamp yapan milli güreşçilere ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren millilere moral ziyaretine bulundu.

Teknik direktör Salih Bora ve teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın, güreşçilerle sohbet etti.

Aydın, yaptığı konuşmada, "Şu an için Dünya Şampiyonası'nın 12 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Bizler de bu programa göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ama elbette pandemi süreci devam ediyor. UWW, ilerleyen günlerde toplantı yaparak salgın durumuna göre farklı kararlar da verebilir." ifadelerini kullandı.

Bu kampın daha çok sporcuların moral ve kondisyonları için düzenlendiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Bu kampları Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın belirlediği talimatlara uygun bir şekilde yapıyoruz. Her zaman söylüyorum, tüm branşlar kamplarını sağlıklı bir şekilde yürütüyorsa bunu Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na borçluyuz. Bilim kurullarıyla görüşerek sporcularımızın sağlıklı bir şekilde hazırlanması için elinden gelen her şeyi yaptı. Eğer bugün burada bir aradaysak Sayın Bakanımıza borçluyuz. Ayrıca bu süreci başından bu yana çok iyi yöneten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da tüm ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Artık bize düşen belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürüp, yapılması halinde Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ü milli takım kampına davet etti.

Daveti kabul eden Ali Gürbüz, birkaç gün içinde kampa katılarak olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile antrenman yapacak.

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