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Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nı ziyaret etti

18 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nı ziyaret etti


İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Kadın Milli Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde Kazakistan'da gelecek ay düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan milli takımı ziyaret eden Aydın'ın teknik heyetle de bir toplantı yaptığı belirtildi.

Güreşçilerle sohbet ettiği ve moral verdiği aktarılan Aydın'ın, ziyarette "Biz göreve geldiğimizde bu başarılar hayaldi. Özellikle son yıllarda alınan başarılarla kadın güreşinde söz sahibi ülkeler arasında yer aldık. Bu gerçekten gurur verici. Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda. Ben bu teknik kadroya ve sporcularımıza güveniyorum. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kadın Milli Güreş Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise yaptığı açıklamada çalışmaların son derece iyi gittiğini anlatarak, "Bu dünya şampiyonası, olimpiyatlara kota vereceği için çok zorlu geçecek. Bizler tüm ekip olarak bunun farkındayız. Başkanımızın da söylediği gibi asıl hedefimiz, 2020 Tokyo'da ilk kadın olimpiyat şampiyonunu çıkartmak. Bunu başarabilecek güreşçilerimiz var. Bugün federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi ayrıca sevindirdi. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:48
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