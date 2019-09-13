Muş Valiliğinden Diyarbakır’daki sivil şehitler için taziye mesajı Muş Valiliği, Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.

Muş Valiliği, Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.

Muş Valiliği, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Valilik mesajında, “Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK’ tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak ettirilmesi sonucu 7 vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.