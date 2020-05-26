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Muş polisi şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadı

Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında sessiz geçen Ramazan Bayramı’nda şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:33:27 -
Muş polisi şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadı

Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında sessiz geçen Ramazan Bayramı’nda şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görevli polisler, bayram münasebetiyle kentteki şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelerin gönlüne dokunan polis memurları, merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Polis Memuru Çetin Uslu, ve Şehit Polis Memuru Murat Yılmaz, Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Polis Memuru Mehmet Can Gönenç ile Sungu beldesinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Yücel Kurtoğlu’nun ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Ailelerin bayramını kutlayan polisler, onlara çikolata ve kolonya hediye ederken, şehit aileleri ise yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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