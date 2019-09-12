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Muş İl Milli Eğitim Müdürü Engin, okul müdürleri ile toplantı yaptı

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Bulanık’taki tüm okul müdürleriyle toplantı yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:24
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Engin, okul müdürleri ile toplantı yaptı

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Bulanık’taki tüm okul müdürleriyle toplantı yaptı.


Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında Bulanık Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri Yalçın Tunçel, Metin Aral, Mustafa Ergen ve okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini diledi. Daha önce bu toplantıyı planlandıklarını söyleyen Müdür Edip; “Milli Eğitim Müdürümüzün bu toplantıya katılıp sizlerle tanışması ve ilçemiz hakkında bir ön bilgi sahibi olabilmesi için bu toplantıyı daha önce planlamıştık. Sağ olsun kendileri davetimize icabet edip bu toplantıya katıldılar. Sayın müdürümüz bugün bilgi ve becerilerini bize aktaracaklar, bizde faydalanacağız inşallah” dedi.


2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle konuşmasına başlayan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, ise yaptığı konuşmada 2 ay önce Muş’ta göreve başladığını belirterek, milli eğitimin bütün kademelerinde görevde bulunduğunu söyledi. Muş’un eğitim sıralamasında 76. Sırada olduğunu belirten Engin, “Muş’ta her şey var aslında insanları iyi, öğrenciler zeki. Yağımız var, unumuz var, şekerimiz var helva yapmamışız. Bunu görünce ben üzüldüm. Bunu değiştirmek için çalışmamız lazım. Buradaki bütün arkadaşların benim nazırındaki değeri yüzdür. Umut ediyorum ki bu 100 puan aşağı düşmesin. Hep beraber bir şeyler yapalım. Her konuda sizlere destek olacağıma söz veriyorum. Okullarınıza geleceğim, sizleri ziyaret edeceğim. Meslekte 33 yılım var. Tecrübelerim var bunu sizlere aktarmak istiyorum. Biz bu ekiple güzel şeyler yaparız. Ben buna inanıyorum“ dedi.



“Matematik, fen’in yanında bir de çocuklarımıza güzel ahlaklı olmayı öğreteceğiz”


Türkiye’nin her tarafından öğrenciler yetiştirdiklerini dile getiren Engin, “Muş da dahil olmak üzere bir çok öğrenci tıpa gidiyor veya hukuk fakültesine gidiyor.Doktor olup karşımıza çıkıyor. Biz kimi bu doktorlara gidiyoruz yüzümüze bakmadan bir reçete yazıp bizi gönderiyor. Ben böyle doktor, böyle meslek istemiyorum. Meslek sahibi olmaktan önce o kişi ilk önce insan olsun. Bizim için sadece meslek sahibi olan değil, ilk önce insan önemli. Onun için okullarımızda Matematik ve Fen’in yanında bir de çocuklarımıza güzel ahlak öğreteceğiz. Ahlaklı ve dürüst öğrencilerin yetiştirilmesinde öğretmenler kadar biz idarecilerin de büyük rolü vardır. Eğitim ve öğretimde ne değişirse değişsin iyi, nitelikli, kaliteli bir öğretmenin yeri hiçbir şey alamaz. Bunun için bizim en önemli unsurumuz öğretmen. Öğretmenlerimizi koruyacağız onlara sahip çıkacağız ve onları motive edeceğiz. Okul müdürü kadar okuldur, sınıf öğretmeni kadar sınıftır.Bunu aklınızdan çıkartmayacaksınız” diye konuştu.



“Siz eğitimlisiniz, aydınsınız, münevversiniz”


Çok kitap okuduğunu ve öğretmenlere de çokça kitap okumayı tavsiye eden Engin; “Ben öğretmenliğimin üzerine laf söyletmem çok iyi bir öğretmenim ve öğretmenliğimi öğrencilerden öğrendim. İdareciliğimi konuşmam ona başkaları karar versin. Ama bu konuda da bir şeyler söylemek istiyorum İdareciliğin yüz 60’ı iletişimdir. Müdürler için ben bunu yüzde 80’e çıkartırım. İletişiminiz iyi ise sıkıntı yok o okulda enerji vardır, başarı vardır, hayat vardır.Siz eğitimlisiniz, aydınsınız, münevversiniz. Vatandaşla, öğrencilerle, öğretmenlerle iletişiminiz çok iyi olacak. Gelen insanlara çok iyi davranacağız. Ben tekrardan katılım gösteren tüm ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:24
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