Murzioğlu: “8 milyon liralık Cazibe Merkezleri Programı Yatay Depo Projemiz kabul edildi”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Lojistik Merkezinin daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi, depolama çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için başvurdukları 8 milyon liralık Cazibe Merkezleri Programı Yatay Depo Projelerinin kabul edildiğini ve fizibilite çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Samsun TSO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Davut Altan Meclis Salonunda gerçekleştirilen mecliste gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

“Başvurumuz kabul edildi”

Mecliste açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, bu ay içerisinde gerçekleştirilen ziyaretler ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Oda tarafından yürütülen Daha Fazla İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri Dış Ticaret Eğitimi’nin ilk etabını tamamladıklarını ifade eden Murzioğlu, “Başarılı olan kursiyerlerimize belgelerini takdim ettik. İkinci grubun eğitimi de yarın itibariyle tamamlanmış olacak. ‘Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi’ sloganıyla her yıl bir başka ilimizde düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın 11.’si 100. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl Samsun’da tertip edildi. Bu organizasyon vesilesiyle yaklaşık 110 büyükelçi ve daimi temsilci Samsun’a geldi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracatçı üyelerimizin ilgili temsilcilerle buluşmasına vesile olan bir çalışma yemeği organize ettik. Samsun Lojistik Merkez Yönetim Kurulu Toplantımız Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirdik. Yüzde 25 hisse ile en büyük ortağı olduğumuz bu işletmenin, daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi adına, depolama çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için Cazibe Merkezleri Programına Yatay Depo Projesi başvurusunda bulunmuştuk. Bu vesileyle yaklaşık 8 milyon lira maliyetli projemizin kabul edildiğini ve fizibilite çalışmalarına başladığımızı da paylaşmış olayım” dedi.