Mursi’ye darbenin sebebi Türkiye ile enerji işbirliği

Muhammet Kutlu Ankara

Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan ABD-İsrail darbesinin sebebinin, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgazı Türkiye ile birlikte çıkarıp işletmeye karar vermesi olduğu ortaya çıktı. Akit’in hassas kaynaklardan edindiği bilgiye göre, göreve gelir gelmez Türkiye ve Türkiye’nin büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran Mursi, Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz alanlarını Türkiye ile işbirliği içinde değerlendirmeye hazırlanıyordu. Mursi Nisan 2012’de İsrail ile doğalgaz sevk anlaşmasını uygulamadan kaldırdı. Ardından da, 2003 yılında Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını iptal etti. Mursi’nin bu adımıyla alarma geçen ABD-İsrail şer ittifakı, Rumlarla MEB’in iptal edilmesinden iki ay sonra Mısır’daki sokak olaylarını başlattı. 3 Temmuz 2013 tarihinde de tarihe kara bir leke olarak geçecek İsrail yanlısı darbeyle Mursi devrildi ve yerine Abdülfettah Es-Sisi getirildi. Sisi de yönetimi ele geçirir geçirmez İsrail’e Akdeniz’deki bütün enerji haklarını devretti. İsrail, GKRY ve Yunanistan ile Türkiye karşıtı ittifak kurdu.

Gaz yataklarını Türkiye’ye devretmeden indirdiler!

Muhammed Mursi, cumhurbaşkanı olduktan sonra, Ankara’ya gelmiş, AK Parti kongresinde son derece etkili bir konuşma yapmış ve “Bütün dünya şu anda bizim gözümüzün içine bakıyor. Bu toplantıda bir araya gelmemize vesile olan Allah’a hamdolsun. Türkiye ve Mısır halkı arasındaki güzel ilişkilere bütün dünya şahit olmalıdır. Türkiye’nin desteği çok önemli. Türkiye ve Mısır halklarının arasındaki ilişkiler çok güçlü ve derindir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kardeş ülke Türkiye ile ortak hedeflere ilerlerken, Filistin meselesine destek olacağız” demişti. Mursi, konuşmasında verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Önce Filistin’in soluk borusu olan tünellerdeki geçişi rahatlattı. Ardından da Nisan 2012’de İsrail ile doğalgaz sevk anlaşmasını uygulamadan kaldırdı. 2003 yılında da Mısır ile Rumlar arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını iptal etti. Daha sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarının aranması ve işletilmesi konusunda iki ülkenin işbirliği yapmasını içeren anlaşmanın hazırlıklarına başladı. Her iki lideri ve anlaşmayı büyük bir dikkatle takip eden ABD ve İsrail, bu anlaşmanın hayata geçirilmesine ramak kala Mursi’ye darbe için düğmeye bastı. İki ülke unsurları, önce Mısır’da sokakları karıştırdı, ardından da 3 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Es-Sisi’ye darbe yaptırdı.

Enerji denklemine ortak olmak isteyen Türkiye’ye öfke!

“Arap Baharı” dalgasıyla Libya, Tunus ve Mısır’ı kontrol eden Suriye’yi paramparça eden ABD-İsrail şer ortaklığı, Doğu Akdeniz’in, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere ulaşım yollarıyla denetlenmesi ile Çin, İran ve Rusya gibi devletlerin önünün kesilmesi planını uygulamaya koydu. Gezi olaylarıyla Mısır gibi yönetimi devrilmek istenen Türkiye ise, lider devlet geleneği ile bu tuzağı boşa çıkardı. Doğu Akdeniz’de 2008 yılında zengin doğalgaz yatakları keşfeden İsrail, Mısır’da işbaşına getirdiği Sisi vasıtasıyla bu ülkenin yataklarını kontrol altına aldı. Ardından GKRY ve Yunanistan ile gizli parselasyon ve boru hattı anlaşmaları yaptı. Emperyalizmin temsilcisi bütün büyük enerji şirketlerini bölgeye davet ederek imtiyaz veren İsrail ve GKRY, bu sayede Türkiye’nin payına da el koymayı planladı. İsrail, Amerikan şirketinin yüzde 30 kullanım hakkını İsrailli Delek firmasına devretmesiyle Afrodit adı verilen itilaflı bölgeye Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) itirazlarına rağmen ortak oldu. Mısır’la birlikte Akdeniz’e en uzun sınırı olan Türkiye ise yapılan faaliyetlerde hiç dikkate alınmadı.

Normalinde ABD’nin kırıntısını bile paylaşmak istemediği Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi devletler, yine ABD-İsrail şer ortaklığının planlarıyla bölgeye çekildi. Şu anda sismik arama gemilerinin yanı sıra 200’e yakın savaş gemisi de bölgede gövde gösterisinde bulunuyor. Tüm bunlar, Mısır ile gizlice anlaşarak Doğu Akdeniz’deki enerji pastasının büyük bölümünü kontrol altına almak isteyen Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi cezalandırmak olarak değerlendiriliyor.