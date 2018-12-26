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Mursi ve Hüsnü Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Mursi'nin sözde yargılandığı duruşmaya tanık olarak katıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
Mursi ve Hüsnü Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başlanan davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
  1. Muhammed Mursi
  2. Hüsnü Mübarek
  3. Mısır

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