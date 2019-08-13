0553 313 94 23

Muratpaşa, mekanik süpürgelerle temizlenecek

Muratpaşa Belediyesi, yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

13 Ağustos 2019 Salı 10:47
Muratpaşa, mekanik süpürgelerle temizlenecek

Muratpaşa Belediyesi, yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Çalı veya plastik süpürgelerle yapılan sokak temizliği, Muratpaşa’da artık mekanik süpürgelerle yapılacak. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede sokak temizliğini; temizlik sırasında toz çıkarmayan, kağıt, yaprak, küçük çivi, vida, izmarit ve benzeri çöpleri de haznesinde toplayabilen mekanik süpürücülerle yapacak.


Enerji kaynağı kullanmadan, sadece itme gücü ile çalışan mekanik süpürücüler; 2 yan fırçası ile süpürme işlemini çalı süpürgesiyle yapılan işten 5 kat hızlı yapabiliyor. Mekanik süpürücünün iç kısmında toz filtreleri bulunuyor. 45 litrelik haznesinde çöpleri depolayabilen mekanik süpürücüler, zemini uygun olan sokaklarda kullanılacak.


İlk etapta zeminin uygun olduğu sokaklarda temizlik, 28 adet mekanik süpürge ile yapılacak. Mekanik süpürgeler ilk olarak; Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Dutlubahçe, Etiler, Cumhuriyet, Altındağ, Meltem, Bayındır, Yıldız, Varlık, Çağlayan, Güzeloba, Fener, Şirinyalı, Konuksever ve Kızılarık Mahalleleri ile Falez bandında kullanılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar
    1. Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar
    2. Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor
    3. STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları..
    4. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    5. Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
    6. AK Parti 18 yaşında (2)
    7. AK Parti 18 yaşında (1)
    8. Muratpaşa, mekanik süpürgelerle..
    9. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
    10. Tokyo 2020 yolunda ’sıcak’ yaz
    11. Patpat kazalarında 21 kişi yaralandı
    12. Sokak hayvanları sahiplendirildi
    13. TFF, Süleyman Seba'yı andı
    14. Kriptocular artıyor sektörler alışıyor
    15. Çocuklar bayram yerinde gönüllerince..
    16. Boris'e flaş çağrı! ‘Seni dört gözle..
    17. Bu akşam ne pişirsen derdine son:..
    18. İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz..
    19. Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı
    20. 11 yaşındaki minik Atatuğra’dan..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!