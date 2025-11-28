  • İSTANBUL
Yerel Muratlı’da kaçak işçi operasyonu! İnşaatlarda çalışan 7 kişi gözaltına alındı
Muratlı’da kaçak işçi operasyonu! İnşaatlarda çalışan 7 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde inşaatlarda izinsiz şekilde çalıştıkları belirlenen İran uyruklu 7 göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. İlçedeki farklı şantiyelerde denetim yapan ekipler, kaçak çalışma tespit edilen yabancı uyrukluları işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim etti.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde inşaatlarda kaçak olarak çalıştıkları tespit edilen 7 İran uyruklu göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde yabancı uyruklu şahısların izinsiz şekilde çalıştığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yakalanan 7 İran uyruklu kaçak göçmen, gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

