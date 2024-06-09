Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur"
Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, seçimin ardından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, seçimin ardından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç yeniden başkan seçildi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağı iddia edilen ancak bu önerileri kabul etmeyen Murat Ülker, seçimin sonuçlanmasının ardından bir paylaşım yaptı.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kürsüde el ele olduğu fotoğrafı paylaşan Murat Ülker, "Tek takım, tek hedef" ve "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur" ifadelerini kullandı.