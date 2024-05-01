Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor! İddia edildi... Geri adım attı

Feridun Niğdelioğlu Fenerbahçe Stadı'nın isim hakları ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 4’e indiren Fenerbahçe’de yeni başkanın kim olacağı merak konusu.

Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde iş insanı Sadettin Saran mevcut tek aday durumunda.

Saran’ın seçimi kazanmasını istemeyen Aziz Yıldırım’ın da aday olabileceği belirtilirken Ali Koç’un da kararından vazgeçebileceği dedikoduları kulislerde konuşuluyor.

Seçimler bu kadar bilinmezlikle doluyken gazeteci Feridun Niğdelioğlu’ndan flaş bir iddia daha geldi.

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Niğdelioğlu Fenerbahçe Stadı’nın isim haklarını elinde bulunduran Murat Ülker’in kim başkan seçilirse seçilsin anlaşmadan çekileceğini ifade etti.

Halihazırda Ülker Stadyumu olarak anılan stadın yeni anlaşma ile beraber 10 yıllığına 150 milyon dolara kiralanabileceğini söyledi.

Murat Ülker 2024-2025 sezonunun sonuna kadar aldığı 10 yıllık isim hakkı için toplam da 90 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.