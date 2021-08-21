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Spor Murat Sancak'tan 1 puan yorumu
Spor

Murat Sancak'tan 1 puan yorumu

Yukatel Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1 puana şükredilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 03:55:00 -
Murat Sancak'tan 1 puan yorumu

Ligin 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.

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