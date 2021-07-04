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Spor Murat Sancak, Balotelli'nin geliş tarihini duyurdu
Spor

Murat Sancak, Balotelli'nin geliş tarihini duyurdu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile büyük oranda anlaştıklarını ve haftaya Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:31:00 -
Murat Sancak, Balotelli'nin geliş tarihini duyurdu

Adana Demirspor, Belhanda'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında İtalyan santrfor ile %85 oranında anlaştıklarını, ayrıca Hatayspor'dan da Akintola'yı takıma katacaklarını söyledi.

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz Balotelli'den vazgeçmiştim. Kendisi kaptan üzerinden bize ulaştı. Tekrar görüşmelere başladık, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Böyle futbolcular zor futbolcular. Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Burada başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Başka transferlerimiz de olacak. Bütçemiz dahilinde bu transferler oluyor. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor verecek."

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