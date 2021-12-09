Murat Şahin'den duygusal paylaşım...

Beşiktaş'ta görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı olan Murat Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şahin paylaşımında, "Çalıştığımız sürece bize destek olan, sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftarına Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha büyük başarılara hedeflere hep beraber koşalım kısmet buraya kadarmış tüm iyi dileklerim ve gönlüm BEŞİKTAŞK" ifadelerini kullandı.