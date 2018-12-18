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Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Boğazından tuttuğu papağana işkence yaptığı videoyu paylaşarak Türkiye'yi ayağa kaldıran Murat Özdemir'in akıl hastanesine sevkine karar verildi.

18 Aralık 2018 Salı 15:52
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir akıl hastanesine sevkedildi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi

Özdemir hakkında 5199 sayılı kanunun 14 ve 28 maddeleri gereği hayvana eziyetten idari yaptırım ve savcılığın izniyle akıl hastanesine sevkine karar verildi.

Savcının bu kararı almasında Özdemir'in gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda ve sonrasında yaptığı tavır ve söylemlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:52
  1. İstanbul
  2. Murat Özdemir
  3. Akıl hastanesine sevk edildi

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    SAPIK HERIF, ANINDA ASILMALI! HAYVANLAR BIZE ALLAH TARAFINDAN ZIMMET EDILDI! BU ISE BIZLE VE ALLAH'LA DALGA GECIYOR! AMA GECEMEDI O DALGAYI!

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