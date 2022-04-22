Murat Ongun, İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlattı! Ortak noktaları bakın neymiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlatan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş, yurt dışında yaptığı ve 'geceliğinin en az 50 bin lira olduğu' belirtilen tatilin, Uludağ'daki tatillerden daha ucuz olduğunu savunmuştu. Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Bak keyfine' dediğini itiraf etmiş ve açıklamalar günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.

'İmamoğlu yanında gezebileceği birisini arıyordu"

Ongun'un konuşulan açıklamalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Ongun, Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlattı.

Ongun'un, "İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu" ifadeleri oldukça konuşuldu.

"Ortak noktaları gezmek"

İstanbul kara teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun'un sözleri sonrası; deprem, sel baskını gibi kriz anlarında şehir dışında tatilde olmasıyla dikkat çeken İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ikiliyi 'ortak noktaları gezmek' diyerek eleştirdi.