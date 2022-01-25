'Balık' baştan kokar! Cenevre tatilindeki Murat Ongun'un istifası bekleniyor

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Yönetime geldiği günden beri vatandaşa İstanbul'u dar eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmez ve sorumsuz ekibi, yaşanan son kar yağışında da İstanbulluya zulmetti.

Balık baştan kokar!

21. yüzyılın İstanbul'unda, vatandaşlar evlerine gitmek için saatlerce karla mücadele ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı lokantasında keyif sürmesine cevabı, önce inkar, sonra da "1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malum." şeklinde oldu.

Adeta kafa buluyorlar!

Başkanı İmamoğlu balıkçı lokantasında eğlenirken, kendisinin de Cenevre'de eşi ile tatilde olduğu öğrenilen İBB Sözcüsü Murat Ongun'a tepki yağdı. Ongun, karla mücadeledeki görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İstanbullulara "trol" diye hakret ederken, uyarısı günler önce yapılan kar yağışında Cenevre tatilinde olmasını ise, Cüneyt Özdemir'e cevap vererek şöyle savundu:

Evet, Cenevre'deyim ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

İstifa etmesi bekleniyor!

İstanbullu karla mücadelede adeta öksüz bırakılırken vatandaşların imdadına yine devletin imkanları ve seferberliği yetişti. AK Parti kadrolarının hizmetlerini de kendileri yapmış algı oluşturup, İstanbul'daki kar felaketini Cenevre'den yönetmeye çalışan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "onurlu" davranarak istifa etmesi bekleniyor.