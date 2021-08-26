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Yerel Murat Nehri'nde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Yerel

Murat Nehri'nde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Murat Nehri'nde mahsur 30 kişi bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 20:27:00 -
Murat Nehri'nde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur 30 kişi ekiplerce çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 aile piknik yapmak üzere merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınlarından geçen Murat Nehri'nin kenarına gitti. Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 30 kişi nehirde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 30 kişiyi bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

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