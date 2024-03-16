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Siyaset Murat Kurum'un Beyazıt ziyaretinde sürpriz diyalog
Siyaset

Murat Kurum'un Beyazıt ziyaretinde sürpriz diyalog

Yeniakit Publisher
2024-03-16 22:37:00 -
Murat Kurum'un Beyazıt ziyaretinde sürpriz diyalog

Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısını ve Kapalıçarşı'yı ziyaret eden AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum ile Yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan arasında tebessüm ettiren bir diyalog yaşandı.

AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum, Beyazıt'taki Sahaflar ve Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Gazeteci Araştırmacı Yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan Kanla Islanan Aşk kitabını imzaladı. Aynı zamanda AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Yazar Özcan ile Kurum arasında samimi bir diyalog oluştu. Kurum; "Hekimoğlu nedir durum" diye sorunca, Yazar Hekimoğlu Süleyman; "Allah'ın izniyle geliyor Murat Kurum, İstanbul'u da buna inanmış, zafer bizim olacak Başkanım" diye cevap verince, çevredekiler tarafından tebessümle karşılandı. Kurum'un da yüzünde güller açtı. Özcan devamında; "Çok seçim gördüm ama ilk defa bu kadar organize bir seçmen var ve temennim o ki; İstanbul tamam ve sadece İstanbul için durmak yok yola devam." dedi.

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