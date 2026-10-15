Ayazağa'da sel kabusu: Kızını almaya giden Ahmet Derin kayıp! Her yerde aranıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi sırasında Ayazağa'da kızını almak üzere evinden ayrılan Ahmet Derin'den saat 17.00 sıralarından bu yana haber alınamıyor.
İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış ve sel felaketi sırasında Ayazağa bölgesinde endişe verici bir kayıp vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ayazağa'da ikamet eden Ahmet Derin, dün saat 17.00 sıralarında kızını eve getirmek amacıyla evinden çıktı. Ancak kentin üzerine karabasan gibi çöken şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kendisinden bir daha haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI, ARAÇ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Ahmet Derin'in eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik güçleri ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme ve arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp vatandaşın olay sırasında kullandığı aracın detayları da netlik kazandı.
Arama çalışmalarına ışık tutması açısından paylaşılan araç bilgileri şu şekilde:
Araç Modeli: Fiat Albea
Renk: Açık Gri
Plaka: 34 GYF 50
Yetkililer ve aile, söz konusu aracı veya Ahmet Derin'i gören, duyan ya da herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların konuyu en yakın polis merkezine bildirmesini önemle rica ediyor.
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