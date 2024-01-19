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Gündem Murat Kurum’dan müjde üstüne müjde! Kadınlar bu işe bayılacak
Gündem

Murat Kurum’dan müjde üstüne müjde! Kadınlar bu işe bayılacak

Yeniakit Publisher
2024-01-19 14:08:00 -
Murat Kurum’dan müjde üstüne müjde! Kadınlar bu işe bayılacak

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" programında kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden, işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca proje hazırladık" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" programında kadınlarla bir araya geldi.

Kurum, programa Eşi Şengül Kurum ile birlikte katıldı. Murat Kurum'u Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve beraberindeki heyet karşıladı. Programa gelen kadınları selamlayan İBB Başkan Adayı Kurum alkışlarla karşılandı. Programda Kurum'a ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'a el yapımı hediyeler ve çiçek verildi. Sadece İstanbul seçim şarkısı ise ilk defa çalındı.

12 gün önce, hep birlikte, Güzel İstanbul Yolu'na çıktıklarını söyleyen Kurum, "Bu yolda, gittiğimiz her yerde, İstanbul'un alnı ak gençleri, bu şehrin siz değerli asil kadınları bizim yanımızda oldular. Ben yola çıkarken 'bu hareket bir Kadın Hareketi olacak' demiştim. Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda dimdik durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 94'te, İstanbul'un efsane belediye başkanı olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşları sizlerdiniz. Bu şehrin kötü talihini değiştiren, birbirinden büyük projelere imza atılmasına vesile olanlar sizlerdiniz. İstanbul'daki tüm ulaşım, dönüşüm, çevre, sosyal destek yatırımlarının, projelerinin altında sizin imzanız var. Sizler; yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde çocuklarından feragat edenlersiniz. Bu şehri kapı kapı gezen, İstanbul'u bugünlere getirmek için yılmadan yorulmadan çalışanlarsınız. Bu cennet vatanın güçlenmesinde kadınların rolü çok büyüktür. Ekonomide, üretimde, ihracatta olduğu kadar kültürde, sanatta, sporda; hayatın her alanında kadınlar en güçlü şekilde vardır. İnşallah biz de; 31 Mart akşamı İstanbul yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuştuğunda sizlerle, İstanbul'un kadınlarıyla birlikte çalışacağız. Her işimizde; bu şehrin asıl sahibi olanlarla, yani sizlerle istişare edeceğiz" dedi.

"Her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız"

Ev Hanımı ve çalışan kadınlar için çok özel projeleri olacağını ve kadınları hayatın her alanında destekleyeceklerini söyleyen Kurum, "Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacağız hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür. Bu sizlere sözümüzdür. Bu ülke, kadınlarına çok şey borçludur. Bu yüzden biz de; İstanbul'un kadınlarının evinde, iş yerinde huzurlu olmasını, aile hayatında mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Çok yakında, sizlere İstanbul'umuzun geleceğine yönelik projelerimizi anlatacağız. Bu projelerimizi açıkladığımızda İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu göreceksiniz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7 gün 24 saat; hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak" diye konuştu.

"Annelerimiz endişe içinde..."

İstanbul'da başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği olduğunu söyleyen Kurum, "Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımıza ön bakımları buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük Hayvan Yaşam Alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz sağlayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Biz İstanbullulara reklam değil, hizmet üreteceğiz. Son söz olarak diyorum ki; İstanbul'un yeni rotası; yeniden Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olmaktır" dedi.
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 Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katıldı. Bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, “Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ şeklinde yanıt verdi.

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