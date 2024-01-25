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Gündem Murat Kurum'dan bomba proje: İlk kez açıklıyorum
Gündem

Murat Kurum'dan bomba proje: İlk kez açıklıyorum

Yeniakit Publisher
2024-01-25 12:47:00 -
Murat Kurum'dan bomba proje: İlk kez açıklıyorum

'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısında konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum "ilk kez açıklıyorum" diyerek bomba projesini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısında konuştu.

"İlk kez açıklıyorum" diyen Kurum bomba projesini İstanbullulara duyurdu.

İşte Murat Kurum'un o açıklaması:

"100 bin sosyal konut üreterek bu konutları kiralayacağız. Konutlar satılmayacak. Çok uygun bedellerle kiralanacak. Yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirlileri koruyacağız. 39 ilçemizin tamamına ve en riskli bölgelerde ofislerimizi kuracağız."

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