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Gündem Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti
Gündem

Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti

Yeniakit Publisher
2024-03-31 04:00:00 -
Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti.

İstanbul Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine sahur vakti gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dua etti.

Dün akşam namazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ayasofya Camii'nde kılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki mitinglerinin ardından Fatih'e geçerek Ayasofya Camii'nde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile akşam namazını kıldı.

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