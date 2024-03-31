Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sahur vakti Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinde dua etti.
İstanbul Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine sahur vakti gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dua etti.
Dün akşam namazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ayasofya Camii'nde kılmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki mitinglerinin ardından Fatih'e geçerek Ayasofya Camii'nde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile akşam namazını kıldı.
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