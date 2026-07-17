  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Avukat Yıldırım’dan Özel’e şok sözler: İmamoğlu gibi sende FETÖ projesisin Güncel döviz fiyatları Onlarca yıllık içtihat değişti! Yargıtay’dan düğün takıları için tarihi karar ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir' 15 Temmuz paylaşımı Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Nasuh Mahruki ile ilgili sıcak gelişme Petrol umudu yeniden alevlendi: Amerikalıların işaret ettiği ilimizde yerin altına iniliyor CHP sığlığına bir örnek daha! Tutuklamaların sebebi akaryakıt zammıymış Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

İzmir'de özel okul ve eğitim kurumlarının kendi araçlarıyla ücret karşılığında öğrenci taşımasına ilişkin uygulama, Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası'nın başvurusu sonrası yargı kararıyla sona erdi. Danıştay'ın emsal niteliğindeki kararı doğrultusunda öğrenci taşımacılığının yalnızca ticari tescilli 'S' plakalı servis araçlarıyla yapılabileceği hükme bağlanırken, UKOME de yeni düzenleme için harekete geçti.

#1
Foto - Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nun, 10 Ekim 2018 tarihinde aldığı karar ile özel öğretim kurumlarının kendilerine ait (özmal) araçlarla ücret karşılığında öğrenci servisi çekmesi yasaklanmıştı. Söz konusu yasağın yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüd Merkezleri Derneği, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki süreç başlattı. Davayı inceleyen İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, belediyenin getirdiği bu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etti. İptal edilen yasak kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay 8’inci Dairesi tarafından incelendi. Danıştay, İzmir’de ücretli servis taşımacılığının ticari tescilli ‘S’ plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmederek yerel mahkemenin iptal kararını bozdu. Yapılan düzenlemeyle, ücretli öğrenci servis taşımacılığının yalnızca ‘S’ plaka tahditli ticari araçlarla yapılabileceği, özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin ise izin belgelerinin iptal edileceği karara bağlandı.

#2
Foto - Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

"Haksızca servisçi esnafının ekmeğine ortak olmaya çalışanlar var" Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, "En çok mağdur olan kesimlerden bir tanesi servisçi esnafı. Haksız yere servisçi esnafının ekmeğine ortak olan bir takım kesimler var. Bunlar ‘özmal’ taşımacılığı yapan araçlar. Haksız yere esnafın ekmeğine göz koyanlarla her zaman mücadele ettiğimiz gibi bugün de mücadele ediyoruz. Bu Türkiye’de ilk defa oldu. Seçimden önce, ’özmal bizim kırmızı çizgimiz’ demiştik. 8 Temmuz tarihinde UKOME kararı imzalanmış. Bu karardan önce, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi’nin yasaklar başlıklı 24’üncü maddesinde, ‘özel eğitim kurumlarının özmal araçları ile ücret karşılığında öğrenci servisi taşımacılığı yapamayacağı’ hükmü yer alıyordu.

#3
Foto - Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

Bizim ara verdiğimiz dönemde bunu özel okul sahipleri mahkemeye taşımış ve mahkemeden bu kararın iptalini almışlar. Daha sonra yerel mahkeme kararı istinaf tarafından da onanmış. Fakat biz işin peşini bırakmadık ve konuyu Danıştay’a kadar taşıdık. Danıştay’ın kararlarıyla, özmal araçlarla öğrenci servis taşımacılığının dolaylı veya dolaysız şekilde yapılamayacağı yönünde bir karar çıktı. Dolaylı veya dolaysız şekilde okul adına kayıtlı özmal araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılamayacak" diye konuştu.

#4
Foto - Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

"Haksız yere personel taşımacılığı yapan ve hak etmediği halde izin belgesi alanlar için de karar aldık" diyen Bostancı, şunları kaydetti: "O karar da yürürlüğe girdi. Personel taşımacılığında özmal kullanan ve ilk tespitlere göre yaklaşık bine yakın olan araç artık tekrar belge alamayacak. Özel okullarda ise okul adına kayıtlı yaklaşık 700 civarında araç bulunuyordu. Bu araçlarla da öğrenci servis taşımacılığı yapılamayacak. Bu Türkiye’de bir devrimdir. Artık herkes kendi işini yapacak. Biz, servisçinin ekmeğini haksız yere kimseyle paylaşamayız. Bunu esnafımız bilmeli. Bizim tek hedefimiz esnafımızın ekmeğini bir dilim daha büyütmektir."

#5
Foto - Danıştay’dan emsal karar! Özel okullar artık bunu yapamayacak

"Tüm Türkiye için emsal karar" Kararın yalnızca İzmir için geçerli olmadığını vurgulayan Bostancı, "Tüm Türkiye için emsal bir karardır ve yankı uyandıracaktır. Okul adına kayıtlı özmal araçlar, kendi öğretmenlerini veya kendi görevlilerini taşıyabilirler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı
Sağlık

7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

7 ayrı ameliyat geçiren ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından konuk olduğu programda bu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan oy..
Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem

Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık

CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa giriş..
500 Müslüman'dan haber alınamıyor!
Dünya

500 Müslüman'dan haber alınamıyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'dan denize açılan ve Arakanlı Müslümanları taşıyan iki tekneden haber alınamadığını, 500'den fazla kişinin..
Levent Üzümcü hakkında tutuklama istenmişti! Karar verildi...
Gündem

Levent Üzümcü hakkında tutuklama istenmişti! Karar verildi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, savcılık ifadesinin ardın..
Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar
Gündem

Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir paylaşım yapan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında ..
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı
Gündem

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in de ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23