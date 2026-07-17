ABD ordusu Umman Körfezi'nde tankere çıktı! İran ablukasında yeni hamle
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ordusu, İran'a yönelik devam eden deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde seyreden M/T Wen Yao isimli tankere asker indirerek denetim gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın uygulanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'ne bağlı askerlerin 16 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden M/T Wen Yao isimli ticari gemiye çıkarak "doğrulama denetimi" gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, denetimin İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanmasına ilişkin operasyonlar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
"3 geminin rotası değiştirildi"
CENTCOM, ablukanın son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Açıklamada, Amerikan güçlerinin ablukayı aşmaya çalışan 3 ticari geminin rotasını değiştirdiği, uyarılara uymayan 1 geminin hareket kabiliyetinin engellendiği ve 1 gemiye asker indirilerek denetim yapıldığı ifade edildi.
ABD ordusu, söz konusu uygulamaların İran'a yönelik deniz ablukasının eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yürütüldüğünü kaydetti.
Hürmüz Boğazı mesajı
CENTCOM açıklamasında ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz trafiğinin sürdüğü belirtilerek, yalnızca ABD'nin "çelik duvar" olarak nitelendirdiği deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan gemilere müdahalede bulunulduğu ifade edildi.
Bölgede deniz güvenliğine yönelik operasyonların devam edeceği mesajı verildi.