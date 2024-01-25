Murat Kurum projelerini açıklıyor - Canlı yayın

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor.

Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Kurum'un açıklamalarında satır başları;

Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.

Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yep yeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Siztem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.

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ÇİLESİZ BİR SOSYAL ORTAM SUNACAĞIZ

Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

SİZTEM İSTANBUL'UN 10 HEDEFİ

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞECEK

Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

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