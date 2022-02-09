Murat Kurum korona mı oldu sağlık durumu nasıl? Murat Kurum kaç yaşında?

Murat Kurum korona mı oldu sağlık durumu nasıl? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koronavirüse yakalandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

Murat Kurum kaç yaşında?

Murat Kurum 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine gelmiştir. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.