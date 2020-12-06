Murat Karayılan "Türkiye öldürdü" dedi, gerçek çok başka çıktı!

PKK'nın Kandil'deki elebaşılarından olan ve aranan teröristler listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın, güvenlik güçlerine sığınmak için Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarken yakalanan 4 örgüt mensubunu kendi elleriyle infaz ettiği ortaya çıktı. Örgüt infazı bir yıl gizledikten sonra "Askerin operasyonunda öldüler" diyerek her zamanki gibi yalana başvurdu. Kandil'de bulunan PKK kampından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Behzat B. kod adlı (27) teröristin ifadesi, örgüt elebaşının yalanını deşifre etti.

Yakaladıklarını silahla taradı

Hakkâri Yüksekova'dan 5 yıl önce kandırılarak götürüldüğü örgütten ekim ayında kaçan Behzat B. kod adlı terörist örgüt içinde yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz yıl mart ayında Irak'ın kuzeyi ile İran sınır hattında bulunan kamptan kaçarken yakalanan Argeş Piri, Mervan Serhat, Gelhat Beritan ve Reşo Kuri kod adıyla tanıdığım örgüt mensuplarını elleri ve ayaklarından bağlayıp bir mağara içine koydular. Murat Karayılan 3 gün sonra 20'den fazla korumasıyla kampa geldi. Kampta bulunan 55-60 kişiyi toplayıp bir çember şekline aldırdılar. Mağaradaki 4 kişiyi sürükleyerek bu çemberin ortasına getirdiler. Murat Karayılan elindeki M-16 silahı ile tarayarak infaz etti. Bize dönüp 'Bu sonuç hepinize ders olsun' diyerek bağırıp gitti. İnfaz edilenlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetlerini sormaya başladığını duydum" ifadelerini kullandı.

İstihbarat birimleri bu ifade üzerine yaptıkları detaylı çalışmada infaz edilen teröristlerle ilgili Murat Karayılan'ın terör örgütünün yayın organlarında, "23 Nisan 2019'da askerin hava saldırısında öldüler" deyip timsah gözyaşı döktüğünü belirledi.

İnfaz edilen Argeş Piri kod adlı Şadi Önal, Mervan Serhat kod adlı Adem Akyol, Gelhat Beritan kod adlı Şervan Atilla ve Reşo Kuri kod adlı Ayetullah Cengiz'in fotoğrafları, teslim olan Behzat B. kod adlı terörist A.Ş. tarafından teşhis edildi.

Kaynak: Sabah