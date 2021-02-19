  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya tehdidine karşı ittifak istiyorlar! Savaş uçağı hamlesi

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste sevindiren haber! DSÖ duyurdu

Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'

Hinduların Afrika'da ne işi var? İngilizlerin sömürü sırlarını açıkladı! Çarpıcı hatıra

Türkiye'den dev doğal gaz hamlesi

"Her şeyi biliyoruz" diyen Emre Belözoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Dünya Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!
Dünya

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Gara'daki ağır yenilginin şokunu atlatamayan terör örgütü PKK'dan, kayıplara dair açıklama yaptı. Teröristbaşı Murat Karayılan, saklandığı mağaradan yaptığı açıklamada, örgütün yaşadığı eleman kaybını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 08:27:00 - 2021-02-19 09:09:51
Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları hezimeti gizlemeye çalışsa da harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Terörist elebaşı Karayılan, "Bu harekâtın ciddi bir takım askeri hedeflerinin olduğu açıktır. Kapsam ve içerik bakımından da bazı yenilikleri barındırıyor.

Çok yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. Gara alanının tümüne yönelik 4 gün boyunca yoğun bombardıman eşliğinde, Türk ordusu alana yayılarak kalıcı biçimde yerleşmeyi hedefledi. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış, hazırlıklı özel bir saldırıdır.

Alan üzerinde onlarca İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır. İstihbarata ve tekniğe dayalı bir harekât yürütüldü. Siyani'de askerlerin tutulduğu kampa karadan girmeye çalışılmıştır. Kampın içinde fiziki çatışmalar yaşanmıştır. Hiç kimse günlerce ve saatlerce süren bu çatışma ortamında, rehinelerin sağlam muhafaza edilebileceğini iddia edemez.

Zaten 13 rehinenin olduğu yerde Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile birlikte 6 kişi daha ölmüştür. Özellikle dördüncü günde henüz nasıl gerçekleştiğini tespit edemediğimiz şekilde iki kişinin askerlerin eline geçmesinden sonra mağaraya yoğun gaz ve teknik kullanılarak girilmeye çalışılmıştır.

Yakalanan iki kişinin verdiği bilgilerle operasyona yön verilmiştir. 15'i ölü, 2'si sağ 17 kaybımız vardır. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah 

Murat Karayılan kimdir? Vatan hain terörist Murat Karayılan nerelidir?
Murat Karayılan kimdir? Vatan hain terörist Murat Karayılan nerelidir?

Biyografi

Murat Karayılan kimdir? Vatan hain terörist Murat Karayılan nerelidir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alparslan 1071

Sende imralıdaki ağababanızda aynı akibete uğrayıp bir an önce geberirsiniz inşallah!!!itsoyları!!!
  • Yanıtla

Alparslan 1071

Şahmaranın çocukları!!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştir..
ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar
Dünya

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

ABD'li avukat Robert Amsterdam, Türkiye'yi eleştiren bir mektup kaleme alan Amerikalı senatörlere cevap verdi. Amsterdam, "ABD hükümetinin e..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Faiz kararının ardından Dolar/TL 6,94-6..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay