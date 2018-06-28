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Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Muharrem İnce ile bir araya gelen CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, "Muharrem İnce bir kurultay zorlaması içinde olmayacak, ama bir gelişme olursa, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak” ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:55
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti

CHP'de 24 Haziran sonrası başlayan iç kavgada devreye eski genel başkanlar Altan Öymen ile Murat Karayalçın devreye girmiş ve hem Muharrem İnce hemde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. 12.00’de önce Muharrem İnce ile görüştü. Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin bundan sonraki yol haritası ve beklentisini açıkladı.

ÇEKİLİRSE MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAK

Murat Karayalçın, Muharrem İnce ile görüşmesinden edindiği izlenimi şu sözlerle aktardı: “Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa Kemal Bey çekilirse tabii bunu da memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum. Bence de doğru olan bu.”

‘İNCE’NİN BAZI KIRGINLIKLARI VAR’

Muharrem İnce’nin moralinin yüksek olduğunu belirten Karayalçın, "Ciddi bir çalışma sürecinin içinde. Bunu sürdürecek. Bu sürede eksik olarak nitelenebilecek şeylerin giderileceği bir performans sergilemesi gerektiğinin bilincinde. İzliyor. Sonuçlardan memnun. Bazı kırgınlıkları var. Onları da gidermek gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:55
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Murat Karayalçın

YORUM YAZ

  • haydahayda15 sa önce
    gellan muharrem buraya erdoğan seniçıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş defol git ...
  • sukrusukru16 sa önce
    Yani ince diyorki bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin.
  • hüs coşhüs coş16 sa önce
    vah zavallı chpye başkan oldu tutunamadı. şimdide arabulucu rolüne soyunmuş. sen genel başkan adayı olsana . senin için çankaya garanti nasıl olsa
  • A.YücelA.Yücel16 sa önce
    Bugünkü delegeler itibariyle sayın İnce kaybetmekten korkuyor, bu yüzden Kılıçdaroğlu çekilirse diye bekliyor, KK nun çekilmeyeceği belli.
Bugünkü Akit

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