Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti

CHP'de 24 Haziran sonrası başlayan iç kavgada devreye eski genel başkanlar Altan Öymen ile Murat Karayalçın devreye girmiş ve hem Muharrem İnce hemde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. 12.00’de önce Muharrem İnce ile görüştü. Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin bundan sonraki yol haritası ve beklentisini açıkladı.

ÇEKİLİRSE MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAK

Murat Karayalçın, Muharrem İnce ile görüşmesinden edindiği izlenimi şu sözlerle aktardı: “Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa Kemal Bey çekilirse tabii bunu da memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum. Bence de doğru olan bu.”

‘İNCE’NİN BAZI KIRGINLIKLARI VAR’

Muharrem İnce’nin moralinin yüksek olduğunu belirten Karayalçın, "Ciddi bir çalışma sürecinin içinde. Bunu sürdürecek. Bu sürede eksik olarak nitelenebilecek şeylerin giderileceği bir performans sergilemesi gerektiğinin bilincinde. İzliyor. Sonuçlardan memnun. Bazı kırgınlıkları var. Onları da gidermek gerekiyor" dedi.