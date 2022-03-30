Murat Dalkılıç’tan skandal şarkı! Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili küstah sözler

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Çarpık ilişkilerin ayyuka çıktığı kokuşmuş magazin mahallesinin 'sanatçı’ adı altında pazarlanan isimleri, reklamlarını yapmak için toplumun dini değerleri ile alay etmeye başladı.

Daha önce yayınladığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri ile tartışma konusu olan Sezen Aksu’nun ardından kokuşmuş mahallenin sakinleri dini değerlerle alay etmeyi adet haline getirdi.

Sezen Aksu’dan sonra lağım patladı

Vücudunu çıplak hale getirerek teşhir eden ve bazı paylaşımları çıplaklık içermesi sebebi ile Instagram tarafından kaldırılan Eda Taşpınar, Sezen Aksu'nun skandalının ardından gelen tepkilere üzerine rezil bir paylaşımda bulunmuş ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında vücudunun bir bölümü yaprakla kapatırken, "Bir zamanlar Adem ve Havva" şeklinde skandal bir not yazmıştı.

Teşhirci Taşpınar’ın ahlaksızlığının ardından şimdi de Murat Dalkılıç isimli sözde sanatçı üç kuruşluk menfaat için Hz. Adem ve Hz. Havva’ya dil uzattı.

Adem Peygamber ile ilgili skandal ifadeler

Dalkılıç son çalışması ‘CHE’ isimli şarkıda, Kur’an’da isimleri saygı ile anılan Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili “Bi bakmışız halayda, mendilleri elinde sol başta, Ademle Havva” ifadelerine yer verdi.

Tüm insanların atası peygamber olan Hz. Adem’i “halay başı” yerine koyan Dalkılıç’ın söz konusu videosunun altında çok sayıda tepki geldi.

Unutulmaya yüz tutmuş kokuşmuş magazin mahallesinin sakinlerinin üç kuruşluk menfaat amacıyla reklam yapmak için milli ve manevi değerleri alay konusu yapmalarına hukuki olarak ne zaman dur denileceği merak konusu.