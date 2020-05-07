Murat Cavcav: "Bu karardan sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır"

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, TFF’nin verdiği liglerin yeniden başlama kararına ilişkin, "Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün yaptığı basın toplantısında liglerin 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Cavcav, “TFF bir plan, bir program ortaya koymuştur. Futbol oynama ve hazırlık sürecinin bilim kurulu yönlendirmeleri, sağlık bakanlığı denetimi, dolayısıyla da devlet tarafından denetlenerek devam ettirileceğini TFF başkanımız açıklamasında özelikle belirtti. Başkanımız Nihat Özdemir, karar alınırken UEFA ile iletişim ağının sonuna kadar işletildiğini de özellikle vurguladı" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız, TFF, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı süreci birlikte yönetiyor"

TFF’nin bir planlama yapma zorunluluğu olduğu için Nihat Özdemir’in ’şimdilik’ dediğini belirten Murat Cavcav, "Hepimiz, salgın günlerinin sona ermesini ve en kısa sürede normal hayatımıza kavuşmayı istiyoruz. TFF, sürecin olumlu yönde ilerleyeceğini ve takımların hazırlanabileceğini, 12 Haziran’da da maçların oynanabileceğini kabul ediyor. Bir planlama yapma zorunluluğu sebebiyle de ’şimdilik’ deniliyor. Çünkü süreç devam ediyor ve süreci, Bakanlığımız, TFF, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı birlikte yönetiyor. Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz"

TFF’nin öngörülerini muhakkak devletin ilgili birimleri ile görüşerek ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Cavcav, "Ligler haziran ayında başlayacak. Takımların da hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz. Gönül ister ki sıfır vaka ile ligi başlatalım ama TFF ekonomik boyutu da belirlenen yeni süreci de göz önünde bulundurarak bu kararı aldı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece Türkiye değil, Almanya da bunu tartışıyor, İspanya da"

Yeni bir protokolün daha yayınlanmasını beklediklerini dile getiren Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz. Sadece Türkiye değil, Almanya da bunu tartışıyor, İspanya da. Dünyanın konuştuğu, çözüm aradığı bu konularda yine kurul ve kurumlarımızın yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz. Tedbirleri gevşeme göstermeden, önce tesislerimizde sonra tüm çevremizde sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.