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Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?

Son dakika yayınlanan HSK kararnamesine göre, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Murat Boylu ise Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı'na atandı. Peki Murat Boylu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:49
Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?

Son dakika yayınlanan HSK kararnamesine göre, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Murat Boylu ise Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı'na atandı. Peki Murat Boylu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

1968 Sivas, Suşehri doğumlu, İlkokulu köyünde, ortaokul ve Liseyi Erzincan da okudu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi, 1997 yılında Hakim adayı olarak Bakırköy Adliyesinde göreve başladı. 1999 yılından itibaren sırasıyla Kelkit (Gümüşhane), Şenpazarı (Kastamonu), Erzin (Hatay), Tokat Merkez, Üsküdar, İstanbul Anadolu Adliyelerinde Hakim olarak çalıştı. 2016 yılında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine atandı. 2017 yılı Ocak ayında İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına atandı. Evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:49
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