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Spor Murat başkandan Ronaldo çıkışı
Spor

Murat başkandan Ronaldo çıkışı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:38:00 -
Murat başkandan Ronaldo çıkışı

Süper Lig'de zirveye oynayan Adana Demirspor'da transfer söylentiler gelmeye devam ediyor.

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.

Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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