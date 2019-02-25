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Murat Aydın: “Beykoz’da Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi kuracağız”

Göksu Mahallesi’nde bulunan bir sitede vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezini Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu’nda biz kurduk.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Murat Aydın: “Beykoz’da Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi kuracağız”

Göksu Mahallesi’nde bulunan bir sitede vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezini Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu’nda biz kurduk. Allah nasip ederse aynı merkezi Beykoz’da da kuracağız” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Başkan Aydın bu kez, Göksu Mahallesi’nde bulunan bir siteyi ziyareti etti, site sakinlerini dinledi. Başkan Aydın, konuşmasına başlamadan önce Kur’an-ı Kerimden ayetler okuyarak dua etti. Duanın ardından salondakilere kısa bir karşılama konuşması yapan Aydın, daha sonra mikrofonu onlara verdi ve söylediklerini büyük bir dikkatle not etti. Site sakinlerinden birinin Beykoz’un bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Aydın, “Zeytinburnu’nda oluşturduğumuz merkezin aynısını burada da kuracağız” dedi.



“Beykoz’da Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi kuracağız”


Beykoz’da yaşamı daha mutlu kılmak adına gerçekleştirilecek projelerden bahseden Aydın, “Kısa adı AKDEM olan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi, aileyi mutlu, huzurlu ve güçlü kılmak, ailede dezavantajlı olan bireylerin pozisyonlarını iyileştirmekle ilgili olarak katkı sağlamak, anneyi, gençleri bilgilendirmek gibi faaliyetlerin yapıldığı bir merkezdir. O merkezi Türkiye’de ilk defa Zeytinburnu’nda biz kurduk. Allah nasip ederse aynı merkezi Beykoz’da da kuracağız. O merkezin içerisinde engelliler birimi, kısmen fizik tedavinin yapıldığı bir birim bulunuyor. Su ile tedavi dediğimiz hidroterapi orada verilebiliyor. Orada psikologlarımız da var. Bunların dışında aileyi bilgilendirmekle ilgili birçok eğitim çalışmaları yapılıyor. Oraya gelen anneler eğitim esnasında çocuklarını oraya bırakabiliyor. Küçük çocukların ağız ve diş sağlığı burada ücretsiz olarak sunulabiliyor. Bağımlılık yapan madde ile mücadele konusunda da birçok çalışma bu merkezlerde yapılabiliyor. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıllık süreçte burada da böyle bir merkez kuracağız” şeklinde konuştu.


Murat Aydın konuşmasının ardından salonda bulunan site sakinleriyle fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
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