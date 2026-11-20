Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadelede ağır bedeller ödediğine dikkat çekerek, Terörsüz Türkiye hedefinin ülke ve bölge açısından tarihî bir fırsat olduğunu kaydetti.

"Bu bir partinin değil, Türkiye'nin meselesi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına yer veren Alan, farklı siyasi görüşlerin ortak bir hedefte buluşmasının önemine işaret etti.

Alan, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 467 milletvekilinin onayıyla yasalaşmasını, Mecliste ortaya konulan geniş mutabakatın göstergesi olarak değerlendirdi.

"Bir ülkede iki ayrı silahlı otorite olmaz"

Terörsüz Türkiye hedefinin doğal uzantısının Terörsüz Bölge olduğunu belirten Alan, Suriye'deki SDG yapılanmasının Suriye ordusuna entegrasyonu ve Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK bağlantılı silahlı yapıların tasfiyesine yönelik gelişmelere dikkat çekti.

Alan, "Bir ülkede iki ayrı silahlı otorite olmaz!" ifadelerini kullanarak devlet otoritesinin güçlendirilmesinin bölgesel istikrar açısından önemini vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Ortak Gelecekte Biriz" kampanyasına da değinen Alan, toplumsal bütünleşmenin şehit yakınları ve gazilerin beklentileri dikkate alınarak sağlanabileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarına işaret eden Alan, süreçte doğru bilgilendirme, şeffaflık ve toplumsal güvenin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

"Terörsüz Türkiye gelecek nesillere bırakılacak mirastır"

Terörün sona ermesinin ekonomik kalkınmaya da önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Alan, güvenlik tehdidinin ortadan kalkmasıyla yatırımların, üretimin, istihdamın ve sınır ticaretinin gelişebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü Türkiye vizyonuna da değinen Alan, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye, yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil; gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslardan biridir. Ortak gelecekte biriz… Çünkü bu ülkenin geleceği, terör örgütlerinin silahlarında değil, 86 milyonun ortak iradesindedir."

MURAT ALAN’IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>