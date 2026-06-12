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Gündem Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"
Gündem

Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında TBMM Dikmen Kapısı önünde Akit TV ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi. Alan, CHP içerisindeki kurultay ve yönetim krizini takip eden Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ile kameraman Nuh Güneş'in fiziki saldırıya uğradığını hatırlatarak, olay karşısında bazı çevrelerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Murat Alan, TBMM önünde yaşanan olayın gazetecilere yönelik açık bir saldırı olduğunu belirterek, kameraların yaşananları tüm ayrıntılarıyla kaydettiğini ifade etti.

"Canlı yayında linç girişimi yaşandı"

Alan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıdan kısa süre sonra yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri eleştirerek, saldırıyı gerçekleştiren kişilere yönelik tavrın kamuoyu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"

Murat Alan yazısında CHP'li belediyelerle ilgili yürütülen soruşturmalara da değinen Alan, yargı süreçlerinde ortaya çıkan iddiaların haberleştirilmesinin gazeteciliğin doğal görevi olduğunu vurguladı.

Akit'in geçmişte olduğu gibi bugün de kamu yararını ilgilendiren konuları gündeme taşımaya devam edeceğini belirten Alan, baskı ve saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını ifade etti.

"Basın özgürlüğü herkese lazım"

Alan, bazı meslek örgütlerinin ve medya çevrelerinin saldırıya yeterli tepki göstermediğini savunarak, basın özgürlüğünün sadece belirli medya kuruluşları için değil herkes için geçerli olması gerektiğini kaydetti.

Gazetecilere yönelik şiddetin hangi görüşten olursa olsun kabul edilemeyeceğini belirten Alan, saldırıya uğrayan basın mensuplarıyla dayanışma gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Dostların sessizliği üzüyor"

Yazısının sonunda geçmişte yaşanan baskı ve saldırıları hatırlatan Murat Alan, Akit'in birçok zorlu süreçten geçtiğini belirtti.

Alan, asıl üzüntüsünün saldırılar değil, bazı dost ve müttefik çevrelerin sessiz kalması olduğunu ifade ederek, Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Her şey bittiğinde düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" sözünü hatırlattı.

Murat Alan, Akit'in bundan sonra da "hakkın ve haklının yanında durmaya" devam edeceğini vurguladı.

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