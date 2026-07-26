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Gündem Zelenskiy ABD’nin oyuncağı mı oldu? Ukrayna’ya misilleme yolda
Gündem

Zelenskiy ABD’nin oyuncağı mı oldu? Ukrayna’ya misilleme yolda

Yeniakit Publisher
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Zelenskiy ABD’nin oyuncağı mı oldu? Ukrayna’ya misilleme yolda

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen kanlı saldırıya ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın ABD'nin elinde oyuncak olduğunu belirten Nikzad, bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının kesinlikle cevapsız kalmayacağını duyurdu.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak." dedi.

Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'yı "ABD'nin elinde oyuncak olmaması" konusunda uyaran Nikzad, şöyle konuştu:

"İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak."

 

Nikzad, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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