Murat Açıl kaza mı yaptı? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl sağlık durumu nasıl?

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı. İlk gelen bilgilere göre kazada 5 ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralılar arasında Murat Açıl'ın da olduğu öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Murat Açıl kimdir?

Murat Açıl, Sivaslı Girişimci ve İş Adamları Derneği (SİVGİAD) Başkanıdır. Vizyon Plastik adında bir şirketi bulunan iş adamı Açıl, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Sivas İmranlı ilçesinin belediye başkan adayı olmuştu. Murat Açıl seçimlerde belediye başkanlığını kazanmıştı. Murat Açıl, Fenerbahçe kongre üyesidir.