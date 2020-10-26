  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
Aktüel

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:19:20 -
Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor

VAN (AA) - Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde yağışlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Yeni evlenen çiftler de şelalede fotoğraf çekerek en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Doğa fotoğrafçısı Elif Korkmaz, AA muhabirine, sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye hayran kaldığını söyledi.

Şelalenin yılın her döneminde farklı bir manzarayla ziyaretçilerini karşıladığını anlatan Korkmaz, "Burası doğal bir stüdyo gibi. Geldiğimizde yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektiklerini gördük. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İki yıl önce Erciş'e atandım. Buradaki doğal güzelliklere hayran kaldım. Fotoğraf tutkunu arkadaşlarımla bu güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çağlar Kayakeser ise hem şelaleyi gezmek hem de sonbahar fotoğraflarını çekmek için arkadaşlarıyla gezi düzenlediklerini belirterek, "Turistler buraya yoğun ilgi gösteriyor. Yeni evlenen çiftler burayı doğal stüdyo olarak kullanıyor. Çok güzel manzaralar var. Biz de çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik mer..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay